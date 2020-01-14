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  4. Akdamar'da kış güzelliği

Akdamar'da kış güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

VAN'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı.
Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Van'a gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede özellikle eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce turisti ağırlayan ada, turistlerin ilgi odağı oluyor.
Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince de ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle kente gelen turistler, bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve adadaki kiliseyi ziyaret etmeden dönmüyor.

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