Akdamar'daki ayin öncesi Başepiskopos Ateşyan'dan, valiye ziyaret

Gülay KUYUCU -Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- TÜRKİYE Ermenileri Patrikliği Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Akdamar Adası'nda bulunan ve adayla aynı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aranın ardından yarın yapılacak ayin öncesi Türkiye Ermenileri Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkobos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan ile birlikte Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Van'da 3 yıl aradan sonra ayinin yapılacağını belirterek, "Bizim açımızdan memnuniyet verici. 3 yıl, daha ziyade güvenlik nedeniyle yapılamayan bu ayinin bu yıl yeniden ilimizde gerçekleşiyor olması huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor. Bu anlamda Ateşyan ve cemaatine müteşekkiriz" dedi.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK'

Valilik olarak her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Zorluoğlu, "İnşallah bugün ve yarın ilimizde kendileri ve ayin için gelen konuklarımız güzel zaman geçirirler. Ayinin huzur ve sükun içinde yapılması ve gerçek anlamda kendi ritüellerine uygun gerçekleştirilmesi için valiilik olarak her türlü önlemi aldık. İnşallah yarın hiçbir sorun sıkıntı yaşanmadan ziyaretin ayin bölümü de tamamlanacak" diye konuştu.