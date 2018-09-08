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Akdamar'daki ayin öncesi Başepiskopos Ateşyan'dan, valiye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ermenileri Patrikliği Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.  Akdamar Adası'nda bulunan ve adayla aynı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aranın ardından yarın yapılacak ayin öncesi Türkiye Ermenileri Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkobos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan ile birlikte Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.  Vali Zorluoğlu, Van'da 3 yıl aradan sonra ayinin yapılacağını belirterek, "Bizim açımızdan memnuniyet verici.

Gülay KUYUCU -Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- TÜRKİYE Ermenileri Patrikliği Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Akdamar Adası'nda bulunan ve adayla aynı taşıyan Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aranın ardından yarın yapılacak ayin öncesi Türkiye Ermenileri Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkobos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan ile birlikte Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Van'da 3 yıl aradan sonra ayinin yapılacağını belirterek, "Bizim açımızdan memnuniyet verici. 3 yıl, daha ziyade güvenlik nedeniyle yapılamayan bu ayinin bu yıl yeniden ilimizde gerçekleşiyor olması huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor. Bu anlamda Ateşyan ve cemaatine müteşekkiriz" dedi.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK'

Valilik olarak her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Zorluoğlu, "İnşallah bugün ve yarın ilimizde kendileri ve ayin için gelen konuklarımız güzel zaman geçirirler. Ayinin huzur ve sükun içinde yapılması ve gerçek anlamda kendi ritüellerine uygun gerçekleştirilmesi için valiilik olarak her türlü önlemi aldık. İnşallah yarın hiçbir sorun sıkıntı yaşanmadan ziyaretin ayin bölümü de tamamlanacak" diye konuştu.

'VAN HUZUR İÇİNDE'

Ateşyan ise güvenlik nedeniyle ayinlere 3 yıl ara verildiğini belirterek, 2010'da başlayan ayin programının 2014 yılına kadar devam ettiğini söyledi. Daha sonraki yıllarda terör olayları nedeniyle Akdamar Kilisesi'nde ibadet yapamadıklarını fakat şuanda ülkenin ve Van'ın huzur içinde olduğunu belirten Ateşyan şöyle konuştu:

"Burada birlik beraberlik içinde din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hep birlikte kardeşçe bu ayini gerçekleştireceğiz. Van'a gelmişken ilk görevimiz valimize nezaket ziyaretinde bulunmaktır. Bizi kabul ettiği için müteşekkiriz. Van tarihi bir kent. Tarihi varlıklarıyla dünyada önemli bir isim. Ancak Van'ı çok daha iyi tanıtmamız reklamını iyi yapmamız lazım. Sadece Akdamar'daki ayin zamanı halkın gelmesi gerekmez. Yılın her döneminde turistleri buraya çekmemiz lazım. Çünkü görülmeye değer çok güzel yerler var" dedi.

Dünyanın her yerinden gelen Ermeni cemaatleri üyeleri ve yerel halkın adada huzur içinde ayinlerini gerçekleştireceklerini belirten Ateşyan, "Bu huzuru, düzeni sağladıkları için teşekkür ederiz. İnşallah patırtısız, boykotsuz bir ayin gerçekleştiririz. Valimizin sayesinde ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneriz. Dualarımızı ülkemiz, Van kenti, siyasi temsilcilerimiz, ülkemizi yönetenler için dualarımızı yüceltiyoruz" diye konuştu.

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