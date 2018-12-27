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Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

REYHAN'A DONÖR BULUNDU Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasemi majör) hastası olan Reyhan Sümertaş'a (12), İstanbul Göztepe'de özel hastanede uygun donör bulundu.

REYHAN'A DONÖR BULUNDU Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasemi majör) hastası olan Reyhan Sümertaş'a (12), İstanbul Göztepe'de özel hastanede uygun donör bulundu. Reyhan Sümertaş'ın annesi Sibel Sümertaş çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Göztepe'de özel bir hastanede bulundu. 3 milyonluk bir havuzları var. Oradan çıkmış ve bu kadar insan da bizimle heba oldu. Hiçbiri vazgeçmedi ve bir tek kişi bile gitmedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Anne olarak değil insan olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kuyruktan kimse ayrılmadı" dedi.

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Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular (2)
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