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Akdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Akdeniz anemisi tedavisi gören, evde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sezer Kalaycıoğlu (18), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Akdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Akdeniz anemisi tedavisi gören, evde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sezer Kalaycıoğlu (18), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Çaycuma'ya bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Nefise- Recep Kalaycıoğlu'nun lise son sınıf öğrencisi oğulları Sezer Kalaycıoğlu, dün sabah okula gitmek için yatağından kalktıktan sonra tuvalete girdi. Akdeniz anemisi tedavisi gören Kalaycıoğlu dışarı çıkmayınca kapıyı açan babası, oğlunu yerde baygın yatarken buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kalaycıoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer Kalaycıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede yapılan otopsinin ardından Sezer Kalaycıoğlu'nun cenazesi, yakınlarınca alınıp, köyüne götürüldü. Gözyaşlarını tutamayan baba Recep Kalaycıoğlu, taziyeleri kabul etti. Sezer Kalaycıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı namaz sonrası köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Akdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildiAkdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildiAkdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildiAkdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildi

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