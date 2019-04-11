Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, mazbatasını aldı

MERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Ak Parti'li Mustafa Muhammet Gültak mazbatasını aldı. Başkan Gültak, Akdeniz'in barış ve kardeşlik kenti olacağını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak için Mersin Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi. Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu hakimlerinden alan Gültak, daha sonra belediyeye geçti. Burada Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhittin Pamuk tarafından karşılanan Gültak, yaptığı selamlama konuşmasında, Seçim esnasında bir söz vermiştik. Dedik ki, 'Huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatçısı olacağız' dedik. Sözümüzün arkasında sapasağlam duruyoruz, merak etmeyin. Adı ne olursa olsun, dini, mezhebi ne olursa olsun, bana oy verip vermemesinin hiçbir önemi olmadan herkesi kucaklayacağıma, herkese hizmet götüreceğime, herkesin başkanı olacağıma ve herkesle birlikte Akdeniz'i en güzel Akdeniz yapacağıma bir kez daha söz veriyorum. Akdeniz; huzurun, barışın, sevginin, güleryüzün olduğu yer olacak dedi.

BAŞARI DİLEĞİ

Başkan Gültak'a başarı dileyen Muhittin Pamuk ise, Yaklaşık 2 yıllık bir süre içerisinde Akdeniz Belediye Başkanvekilliğini yürütmeye çalıştık. Arkadaşlar ile birlikte elimizden geldiği kadar Mersin ve Akdeniz'e hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra değerli başkanımız Mustafa Bey'e ağır bir yük yüklemenin de durumu içerisindeyiz. Allah yardımcısı olsun diye konuştu.

Pamuk, konuşmaların ardından belediye mühürünü Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'a teslim etti.

