Akdeniz Belediyesinde devir teslim

MERSİN (AA) - Mersin'de, AK Parti'den Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Muhammet Mustafa Gültak, başkan vekilliği görevini yürüten Kaymakam Muhittin Pamuk'tan görevi devraldı.

Gültak, Mersin Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını Akdeniz İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldı.

Daha sonra beraberindekilerle belediye binasına geçen Gültak, burada düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Kaymakam Muhittin Pamuk, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü anımsattı.

Akdeniz'de en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Pamuk, "Bu süreçte gerçekten tüm toplumsal kesimlerden destek gördük. Bir şeyler yapıldıysa bu ekibin eseri." dedi.

Muhammet Mustafa Gültak da seçim öncesi huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatı olacakları sözünü verdiklerini hatırlatarak, sözlerinin arkasında olduklarını söyledi.

Herkesin başkanı olacağını vurgulayan Gültak, şöyle konuştu:

"Adı, dili, mezhebi ne olursa olsun, bana oy verip vermemesinin hiçbir önemi olmadan herkesi kucaklayacağıma, hizmet götüreceğime, hepsinin başkanı olacağıma ve Akdeniz'i en güzel Akdeniz yapacağıma bir kere daha sizlerin önünde söz veriyorum. Akdeniz, ayrıştırılmayan birleştirilen, kardeşçe yaşanan, özgürce konuşulan, gezilebilen, huzurun ve barışın, sevginin ve güler yüzün olduğu bir yer olacak."