Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin sitesindeki 'son depremler' verilerine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi.
Bu sabah saat 06:41'de merkez üssü Girit Adası olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 07:01'de ise yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli'nin verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 3 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 8, 2019
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/6WYoRey3wO
08.12.2019, 06:41:56 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.7 km#Kandilli
Okuyucu Yorumları 0 yorum