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Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 07:35 | Son Güncelleme

Akdeniz'de saat 06:41'de merkez üssü Girit Adası olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:01'de ise 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin sitesindeki 'son depremler' verilerine göre, Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi.

Bu sabah saat 06:41'de merkez üssü Girit Adası olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 07:01'de ise yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli'nin verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde, 3.1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 3 kilometre derinliğinde yaşandı.


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