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  4. Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde korkutan deprem

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 05:38 | Son Güncelleme

Akdeniz'de saat 04:17'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, sabaha karşı Akdeniz'de büyüklüğü 3.3, derinliği ise 6.0 km olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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