Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, sabaha kar\u015f\u0131 Akdeniz'de b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 3.3, derinli\u011fi ise 6.0 km olan bir deprem meydana geldi\u011fini duyurdu.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER T\u00fcyler \u00fcrperten detaylar! Seri tecav\u00fczc\u00fcn\u00fcn babas\u0131...Balistik f\u00fcze nedir? balistik f\u00fcze t\u00fcrleri nelerdir?Tekrar sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131lar! Ate\u015fkes \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131 hi\u00e7e say\u0131ld\u0131!
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