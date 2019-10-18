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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre, bugün saat 13:46'da Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, bugün saat 13:46'da Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.7 olarak açıklanan depremin yerin 2.69 km altında meydana geldiği bildirildi.

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