Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine g\u00f6re, bug\u00fcn saat 13:46'da Akdeniz'de K\u0131br\u0131s a\u00e7\u0131klar\u0131nda bir deprem meydana geldi. B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 3.7 olarak a\u00e7\u0131klanan depremin yerin 2.69 km alt\u0131nda meydana geldi\u011fi bildirildi.\nPARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131"T\u00fcrkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86's\u0131 kad\u0131n"Diplomatik zafere dual\u0131 destek
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