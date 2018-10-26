Antalya ve İzmir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 61 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

İZMİR'DE 3 DEPREM

Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.05'te 3.5, 20.19'da 3.0 ve 20.52'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

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