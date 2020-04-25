Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan (AFAD) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, saat 13.48'de Akdeniz a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde sars\u0131nt\u0131 kaydedildi.\nDeprem, yerin 7 kilometre derinli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fti.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERFahriye Evcen ilk kez a\u00e7\u0131klad\u0131! Ger\u00e7e\u011fi anlatt\u0131Bak\u0131rk\u00f6y'de hareketlilik! '\u00c7antamda bomba var' deyip raylara oturduD\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k \u015fehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi