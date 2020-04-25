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  4. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

AFAD'dan gelen son verilere göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(AA)

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AFAD Akdeniz deprem

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