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Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Akdeniz'de yerin 5 kilometre derinliğinde saat 21.13'te 4,2 şiddetinde deprem oluştu.

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İyi bi sallamıyoki yaradan
dış güçler veya kedi. başka bir neden düşünemiyorum.
Allah sonumuzu hayır getirsin, şu dünyayı rüya gibi yaşıyoruz.
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