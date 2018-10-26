Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca ve birçok ilçesinden hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler...
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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 21.37'de meydana geldi.
DEPREM ANTALYA'NIN BİRÇOK İLÇESİNDE HİSSEDİLDİ
Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca ve birçok ilçesinden hissedildi.
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