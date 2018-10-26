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Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca ve birçok ilçesinden hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 21.37'de meydana geldi.

DEPREM ANTALYA'NIN BİRÇOK İLÇESİNDE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya'nın Manavgat, Kumluca ve birçok ilçesinden hissedildi.

İŞTE SON DEPREMLER

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