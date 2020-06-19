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  4. Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 23:56 | Son Güncelleme

AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 23.34'te Yunanistan'ın Girit Adası'nda 7.97 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 23.34'te Yunanistan'ın Girit Adası'nda 7.97 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

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