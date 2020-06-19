Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

AFAD'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131 verilere g\u00f6re saat 23.34'te Yunanistan'\u0131n Girit Adas\u0131'nda 7.97 kilometre derinli\u011finde 4.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. \nKandilli ise depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.6 olarak duyurdu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Can\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in pencereden atlad\u0131Nurta\u00e7 Canan'\u0131 yaralayan Rag\u0131p Canan yakaland\u0131Aile Hekimli\u011fi ba\u015fvurular\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?