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Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Akdeniz'de büyüklüğü 4.7 olan deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre büyüklüğü 4.7 olan deprem saat 17.19 sıralarında yerin 5 kilometre altında meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

akdeniz


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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Kandilli Rasathanesi Son Depremler

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