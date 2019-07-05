Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 4.7 olan deprem saat 17.19 s\u0131ralar\u0131nda yerin 5 kilometre alt\u0131nda meydana geldi.\nAFAD depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.0 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.\n\n Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!912 \u00fcnite kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131 ile T\u00fcrkiye rekoruMS\u00dc "Komuta ve Kurmay E\u011fitimi" Mezuniyet T\u00f6reni
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