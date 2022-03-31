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Akdeniz'de denizanası kabusu! Tehlike büyüyor... Onlarcası kıyıya vurdu

31.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Akdeniz'de yoğun şekilde ortaya çıkan denizanaları, kıyıya kadar geldi. Özellikle balıkçılar için büyük tehdit oluşturan denizanalarının sayısı Doğu Akdeniz'de de çoğaldı ve Mersin'in Kızkalesi sahiline vurdu.

Akdeniz'de denizanası kabusu! Tehlike büyüyor... Onlarcası kıyıya vurdu

Türkiye’nin turizmde önde gelen şehirlerinden Mersin’in sahillerinde son günlerde denizanası kabusu yaşanıyor.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren yoğun yoğun olarak Mersin körfezinden geçiş yapan ve zehirli iğneleri bulunan denizanaları, son günler de iç kısımlara kadar geldi. Birkaç gündür sahil çevresine kadar ulaşan denizanaları karaya vurmaya başladı.

KIZKALESİ SAHİLİNE VURDULAR

Özellikle turizmin gözbebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen zehirli denizanaları dikkat çekti. Dalgalarla kıyıya vuran çok sayıda denizanasını gören vatandaşlar durumun korku verici olduğunu ancak yapılacak pek bir şey olmadığını kaydetti. Daha çok derinliklerde görülen Kızıldeniz kökenli denizanaları, Erdemli ilçe merkezinde de sahil bandında da ara ara kendini göstermeye başladı.

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Denizanalarının geçiş sürecinin uzaması nedeniyle böyle bir durumun yaşandığı uzmanlar tarafından belirtilirken, nisan ayı sonuna kadar benzer durumların yaşanabileceği kaydedildi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Neval Dalgıç, ”Denizanalarını bu sene fazla fazla görmeye başladım. İnşallah yaza kadar kalmaz. Yapılacak pek bir şey yok herkesin elinde olmaya bir durum. Bu sene bayağı fazla korkutucu bir şey yani. Çok şükür şimdi havalar soğuk denize giremiyoruz” dedi.

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Her gün sahil kenarında yürüyüş yaparken 20’den fazla denizanası gördüğünü aktaran Dalgıç, bir kısmının da suyun kenarında olduğu kaydetti.

Kendisinin geçtiğimiz yıl denizde yüzerken bir denizanası ile temas ettiğini de anımsayana Dalgıç, kolunun yandığını dile getirerek tehlikesini ifade etti. (İHA)

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Akdeniz Mersin
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