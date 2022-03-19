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Akdeniz'de düzensiz göçmen faciası! Cesetlerine ulaşıldı

19.03.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait bir tekne Tunus açıklarında alabora oldu. Teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 20 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Akdeniz'de düzensiz göçmen faciası! Cesetlerine ulaşıldı

Tunus’un doğusunda yer alan Nabil vilayeti açıklarında 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

20 CESEDE ULAŞILDI

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, Nabil vilayeti açıklarında tekneleri alabora olan düzensiz göçmenlerden 20’sinin cesedi bulundu.

Cesetlerden 12’sinin Suriye uyruklu göçmenlere ait olduğu belirtilen haberde, diğerlerinin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cesetlerin otopsi için Nabil Muhammed et-Tahiri Hastanesine kaldırıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Tunus
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