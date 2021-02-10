HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

10.02.2021 22:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Adana’da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı.

Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı.

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz’de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti.

1

Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti. (İHA)

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Operasyon düzenleyen polisler bile şaşırdı! Ev değil fabrikaOperasyon düzenleyen polisler bile şaşırdı! Ev değil fabrika
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Malatya'yı örnek gösterdi

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Son dakika! MSB: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı

Operasyon düzenleyen polisler bile şaşırdı! Ev değil fabrika

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı

Kocaeli'de parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu

Kocaeli'de parkta dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı! Suç makinesi çıktı

İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı! Suç makinesi çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.