Akdeniz'de Türk gemisine skandal aramaya CHP'den tepki: Türkiye'den hemen özür dilenmeli

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalara değinerek, "Alınan kararları çözmek üç bilinmeyenli bir denklemi çözmekten çok daha zor. Kimin ne zaman sokağa çıkacağını anlamak için oldukça fazla bir uğraş gerekiyor. Kararları anlamakta zorluk çeken yurttaşlarımıza ise idari para cezaları yağdırılıyor. Salgında yeni slogan 'maske, mesafe, ceza' oldu. Tüm dünyada devletler yurttaşlarının evde kalmasını istiyor; ama yitirilen gelirlerini telafi etmek için de vatandaşlarına destek musluklarını sonuna kadar açıyor. Bu kapanma kararı salgını kontrol altına alabilmek, canımızı kurtarmak için doğru. Ama bir şartı var. İnsanları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmayacaksınız" diye konuştu.

'PARTİMİZİN REMİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITIR'

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Öztrak, CHP'li Ünal Çeviköz'ün S400'ler ile ilgili yaptığı açıklaması sonrası bunun milli bir mesele olduğuna ilişkin gelen tepkilerin sorulması üzerine, "Genel başkanımızın da benim de bu S400’ler ile ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Bundan hareketle bizlere mandacı vesayet suçlamalarında bulunuyorlar. Bizim geçmişimizde ne manda ne vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var. Vesayet bizden çıkmaz. Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir, biz de onun neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla suçlayabilirsiniz?" dedi.