Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni askerlik sistemi için hazırlıkların sona geldiğini belirten Hulusi Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyoruz. Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz." diye konuştu.
Akar ayrıca, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu duyurdu.
Akar'ın açıklamalarından önce çıkan satır başları;
AKDENİZ'DE YUNAN TACİZİ!
Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız. Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz.
Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum.
Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok.
Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız.
İDLİB'DEKİ SÜREÇ!
Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz."
'YÜZDE 90 AZALDI'
İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı.
HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYECEĞİZ
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz.
Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz.
ÖN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR
Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte.
BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM
Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimizi var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.
Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz. Örneğin bir akademisyen yaz tatilinde askere gidebilsin.
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