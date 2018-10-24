Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni askerlik sistemi için hazırlıkların sona geldiğini belirten Hulusi Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyoruz. Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz." diye konuştu. Akar ayrıca, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu duyurdu. Akar'ın açıklamalarından önce çıkan satır başları; AKDENİZ'DE YUNAN TACİZİ! Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız. Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz. Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum.

Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok. Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız. İDLİB'DEKİ SÜREÇ! Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz." 'YÜZDE 90 AZALDI' İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı. HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYECEĞİZ 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz. Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz. ÖN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR