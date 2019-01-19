Akdeniz'de yine facia! 117 kişi boğuldu

İtalyan basınının aktardığı haberlere göre; perşembe gecesi Libya’nın Garabulli kentinden hareket eden şişme botun, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından sönmeye başlamasıyla Trablus’un 45 mil açığında battığı açıklandı. ‘Akdeniz’de yılın ilk ölümlü kazası’ olarak kayıtlara geçen trajik kazanın ardından 3 saat boyunca müdahale edilmemesi üzerine, çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden olan 117 kişinin denizde can verdiği bildirildi.

İtalya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir helikopterle, kazadan 3 saat sonra kurtarılan ikisi Sudanlı, biri Gambiyalı üç göçmen dün İtalya’nın güneyindeki Lampedusa Adası’na getirildi.

Hayatta kalan göçmenlerin hipotermi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi.

İtalya Deniz Kuvvetleri’nin ve Libya Sahil Güvenliği’nin tüm gece boyunca kazanın meydana geldiği Libya karasularında arama-kurtarma çalışması yaptığı, ancak ne batan bota ne de göçmenlere ulaşılabildiği bildirildi.

BİR HAMİLE KADIN İLE 2 BEBEK DE BOĞULDU



Hayatta kalanların, Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) yetkililerine anlattıklarına göre; botta biri hamile on kadın ile biri 2 aylık iki bebek de bulunuyordu.