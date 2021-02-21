HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akdeniz’deki petrol sızıntısı nedeni ile İsrail'de plajlar kapatıldı

Akdeniz’deki petrol sızıntısı nedeni ile İsrail'de plajlar kapatıldı

21.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akdeniz’deki petrol sızıntısı nedeni ile İsrail'de plajlar kapatıldı

Akdeniz'de bir yük gemisinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle İsrail'de plajlar ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Akdeniz'de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail'in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu.

İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yaptığı açıklamada, sızıntı anında bölgede 9 geminin bulunduğunu ve sızıntının meydana geldiği gemiyi tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Bakan Gamlie, "Gemi kimliği tespit edilirse İsrail yasal önlemler alabilir. Mevcut seçeneklerden biri, sigorta şirketlerine, on milyonlarca şekele mal olabilecek çevresel etkilerle mücadele edebilmek için tazminat almak üzere dava açmaktır” dedi.

İsrail makamları, geçen hafta ülkenin güneyindeki bir plajda dalgaların sürüklediği 17 metre uzunluğunda ölü bir balina bulmuştu. Aşkelon'un kuzeyinde bulunan balinanın kirlilik nedeniyle öldüğü tespit edilmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
'Malcolm X suikastıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı''Malcolm X suikastıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı'
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

'Malcolm X suikastıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı'

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.