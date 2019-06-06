HABER

Akdeniz Diyeti Şeker Hastalarına Zihinsel Fayda Sağlıyor 

06.06.2019 21:05 | Son Güncelleme

Akdeniz diyetinin bir yararı daha ortaya çıktı. Son bir araştırmaya göre şeker hastalarının beyin sağlığı Akdeniz diyetiyle gelişti.

Akdeniz Diyeti Şeker Hastalarına Zihinsel Fayda Sağlıyor 

Akdeniz diyetinin bir yararı daha ortaya çıktı. Son bir araştırmaya göre şeker hastalarının beyin sağlığı, Akdeniz diyetiyle gelişti.

Sebze, meyve, bakliyat, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetinin, kalp-damar, beyin sağlığına iyi geldiği ve şeker hastalığına yakalanma olasılığını azalttığı biliniyordu.

Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu’nun son araştırması da Akdeniz diyetinin faydalı olduğu yeni bir alan daha keşfetmiş oldu. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Josiemer Mattei, Akdeniz diyetinde tüketilen besinlerin zihinsel becerilerin korunmasına yardımcı olduğunu bunu da beyindeki iltihaplanma ve oksitlenmeyi azaltarak başardığını söyledi.

Şeker hastası olsun ya da olmasın herkes bu diyetten yararlansa da, şeker hastaları için diyette tam tahıl ve bakliyatın bol tüketilmesinin, kan şekerini kontrol altında tuttuğuna ve zihinsel işlevleri geliştirdiğine dikkat çekildi.

Boston’da yürütülen iki yıllık araştırmaya 913 kişi katıldı. Katılımcılara yemek alışkanlıkları, bilişsel işlev, hafıza ve yönetici işlevleriyle ilgili bir dizi test uygulandı; tip 2 diyabet testi yapıldı.

Yeme alışkanlıkları değerlendirilirken, katılımcıların Akdeniz diyetindeki besinleri ne kadar tükettiklerine bakıldı. Amerikan Kalp Vakfı’nın önerdiği DASH diyeti dahil kalp dostu iki diyette yer alan besinlerin tüketimi de kayıt altına alınarak karşılaştırma imkanı oluşturuldu.

Şeker hastası olmayan katılımcılarda Akdeniz diyeti sadece hafızayı geliştirdi ancak başka zihinsel becerilere katkı sağlamadı. Şeker hastası olmayanlarda diğer iki kalp dostu diyet de aynı ölçüde başarılı oldu.

Ancak konu şeker hastası olanlara geldiğinde, Akdeniz diyetinin bu katılımcıların beyin sağlığını birçok alanda geliştirdiği saptandı. Bu kişilerin bilişsel işlevleri, kelime tanıma kapasiteleri ve bilişsel bozulmaları gösteren saat çizme testindeki başarıları, Akdeniz diyeti uygulamayanlara göre çok daha yüksek oldu.

Ancak Akdeniz diyetinin faydaları, kan şekeri kontrol altında olan ya da çalışma süresince düzelme gösteren hastalarla sınırlı kaldı. Kan şekeri zaten kötü olan ya da çalışma süresince durumu kötüleşen şeker hastalarında gözle görülür bir ilerleme sağlanamadı.

Araştırmanın sadece Porto Rikolular üzerinde gerçekleştirilmesi ise, bulguların her ırk ve etnik gruba uyarlanacağı anlamına gelmiyor. Bir başka sorunsa araştırmanın, katılımcıların beslenmeleri konusunda dürüst olacakları ve her şeyi kaydedecekleri fikrine dayanması.

Yine de uzmanlar Akdeniz türü beslenmeyi, şeker hastası olsun olmasın herkese öneriyor.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Almanya'da seçmenlerin çoğu erken seçim istiyorAlmanya'da seçmenlerin çoğu erken seçim istiyor
Kalanlar İçin Göçenlerin Ülkesi: VenezuelaKalanlar İçin Göçenlerin Ülkesi: Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

'Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı' iddiası

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

Kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.