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Akdeniz foku için iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

"Akdeniz Foku'nun Tanıtımı ve Korunması Projesi" çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı

"Akdeniz Foku'nun Tanıtımı ve Korunması Projesi" çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyada 750 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz foklarının, uluslararası çapta dikkati çeken bir canlı olduğunu belirtti.

Bu projenin, TED Antalya Kolejinin fikriyle ortaya çıktığını dile getiren Uysal, "Foklar üzerinden doğaya kafa yormaya başlayan çocuklarımız, umarım endemik bitkilere ve çevrenin diğer alanlarına doğru genişleyen, kendi dinamikleri içinde çoğalan ve yerelden evrensele doğru bir çevre duyarlılığına sahip olurlar." diye konuştu.

SAD'ın Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) kurucu üyesi Cem Orkun Kıraç da dünyada 750 civarında olan Akdeniz foklarından 100'ünün Türkiye'de bulunduğunu kaydetti.

Protokolün temel amacının, deniz ve kıyı ekosistemini de korumak olduğunu dile getiren Kıraç, "32 yıldır canlı ve yaşam alanı koruyoruz. Yaşam alanı ve ekosistem yoksa, türler de yoktur. Sloganımız ise 'Akdeniz fokunu korumak, Akdeniz'i korumaktır." dedi.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Uysal, AFAG kurucu üyesi Kıraç ve TED Antalya Koleji Müdürü Zeynep Banu Bayındır protokole imza attı.

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