Akdeniz foku Kaş'ta görüldü 

Antalya'nın Akdeniz ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüldü. Kısa süre marinada tekneler arasında dolaşan fok daha sonra gözden kayboldu.

Daha önce Demre ilçesinde ortaya çıkan Akdeniz foku bu kez Kaş'ta görüldü. Dün öğle saatlerinde Kaş Marina'da gezen vatandaşlar, marinadaki köprü ve yatların arasında tur atan Akdeniz fokunu gördü. Yaklaşık 200- 250 kilo ağırlığında, 130-150 santim boyundaki Akdeniz foku, teknelerin ve teknelerin bağlandığı köprünün altından geçerek, kısa bir tur attı. Bir tekneden atılan balığı alan Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu.

Tekneler arasında gezen Akdeniz fokunu kısa süreliğine görüntüleyen Özer Ulukaya, Daha önce de görmüştüm. Zannediyorum aynı Akdeniz foku. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir balığın peşinden koşuyordu sanki. Yalnız bu bölgede yaşayan bir Akdeniz foku. Balık kovalayarak marinaya geliyor. Her iki seferde de aniden kayboldu. Bu kez bir arkadaşın tekneden attığı balığı alarak kayboldu dedi.

Dünyada 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor. Akdeniz kıyılarında da sayıları 100 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku koruma altındaki bir tür.

