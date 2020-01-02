HABER
  4. Akdeniz foku ölüsü, sahile vurdu

Akdeniz foku ölüsü, sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.
Alanya'daki Keykubat Plajı'nda dün yürüyüşe giden bir kişi, deniz kıyısında hareketsiz duran bir fok olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, Akdeniz foku olduğu tespit edilen hayvanın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme sonrası Akdeniz foku, gömülmek üzere sahilden götürüldü.
Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun dünyadaki toplam popülasyonunun 700 civarında olduğu tahmin ediliyor. Akdeniz foklarının, Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşadığı biliniyor.

FOTOĞRAFLI

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmişDiş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş
Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattıTapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.