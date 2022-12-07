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Akdeniz foku su altında uyurken böyle görüntülendi

07.12.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalış yapan Doğukan Dönmez, uyuyan Akdeniz fokunu görüntüledi. Dönmez, “Uyuyordu beni hiç fark etmedi ben de onu rahatsız etmeden uzunca izleyip çekimleri yaptım” dedi.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) uzmanlarının verilerine göre, dünyada yaklaşık 700-750 adet olan Akdeniz foku, zıpkın ile avlanan Doğukan Dönmez'in dalış yaptığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de suyun içinde kamerasına yansıdı. Avlanmak için dalış yapan ancak uyuyan Akdeniz fokunu gören Dönmez, yaşanan anları anlattı.

Her zaman avlandığı bölgeye gittiği zaman su üstünde büyük karartı görünce harekete geçtiğini belirten Doğukan Dönmez," Avcı balık olduğunu düşünüp hemen zıpkındaki kamerayı aktif hale getirip çekimlere başladım. Sessizce yaklaştığımda nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu fark ettim. Benim için çok duygu dolu bir andı” dedi.

Zıpkının ucunu ona doğrultmadan onu çekmeye özen gösterdiğini ifade eden Dönmez, “Akdeniz fokunu sessizce izledim rahatsız etmedim. Suyun üzerinde son bir nefeslenmesini yapıp suyun dibine doğru harekete geçti ve uyudu beni hiç fark etmedi ben de onu rahatsız etmeden uzunca izleyip çekimleri yaptım. Sonra beni fark edince şaşkın şaşkın gözlerimin içine bakıp oradan uzaklaştı. Nesli tükenmekte olan bu hayvanın bu kadar rahat bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Zıpkın kariyerim boyunca gerçekten unutulmayacak bir ana rastladım benim için özel ve güzeldi” diye konuştu.

(İHA)

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Akdeniz foku

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