"Akdeniz Gerilimi İttifak Dayanışmasıyla Ele Alınmalı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında çözüm sağlanabilmesi için 24 saat açık bir direkt telefon hattı oluşturulduğunu açıklayarak, “Temelde yatan uyuşmazlıklar, diplomatik müzakereler yoluyla ele alınabilir. İttifak dayanışması ve uluslararası hukuk ruhu içerisinde” dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege nedeniyle herhangi bir çatışma yaşanmaması için Eylül ayında üstlendiği arabuluculuk yaklaşımıyla bugün Ankara’da temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Stoltenberg, akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Stoltenberg, yarın da Yunanistan’ın başkenti Atina’da temaslarda bulunacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, Türkiye’nin değerli ve ortak güvenliğe katkısı olan bir müttefik olduğunu vurgulayarak, Afganistan, Kosova ve Irak’taki misyonlardaki katkılarından söz etti. Türkiye’nin terörle mücadele çok büyük bir rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, NATO’nun aynı şekilde Suriye sınır güvenliği yanı sıra hava ve denizde savunmasına katkı verdiğini anlattı.