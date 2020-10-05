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"Akdeniz Gerilimi İttifak Dayanışmasıyla Ele Alınmalı"

05.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü. Stoltenberg, Doğu Akdeniz geriliminin "İttifak dayanışması ve uluslararası hukuk ruhu içerisinde" ele alınması gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında çözüm sağlanabilmesi için 24 saat açık bir direkt telefon hattı oluşturulduğunu açıklayarak, “Temelde yatan uyuşmazlıklar, diplomatik müzakereler yoluyla ele alınabilir. İttifak dayanışması ve uluslararası hukuk ruhu içerisinde” dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege nedeniyle herhangi bir çatışma yaşanmaması için Eylül ayında üstlendiği arabuluculuk yaklaşımıyla bugün Ankara’da temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Stoltenberg, akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Stoltenberg, yarın da Yunanistan’ın başkenti Atina’da temaslarda bulunacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, Türkiye’nin değerli ve ortak güvenliğe katkısı olan bir müttefik olduğunu vurgulayarak, Afganistan, Kosova ve Irak’taki misyonlardaki katkılarından söz etti. Türkiye’nin terörle mücadele çok büyük bir rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, NATO’nun aynı şekilde Suriye sınır güvenliği yanı sıra hava ve denizde savunmasına katkı verdiğini anlattı.

“Bugün Doğu Akdeniz’de bazı gerilimlerle karşı karşıyayız” diyen Stoltenberg, bunun üzerine bir askeri ayrıştırma (de confliction) süreci oluşturduklarını hatırlattı. Stoltenberg, “Amacımız bölgedeki risklerin, kazaların azaltılması. Burada Türkiye ile Yunanistan arasında 7 gün 24 saat açık bir çağrı hattı oluşturuldu. Bu mekanizmada, Türkiye ve Yunanistan’ın NATO karargahında yapıcı bir şekilde görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bunu memnuniyetle karşılıyorum ve her iki müttefiği de çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunu daha geliştirmek için hazırız. Ayrıştırma süreci, diplomatik çalışmalara gereken alanı açmak için faydalı olabilir. Ümidim şudur ki temelde yatan uyuşmazlıklar, diplomatik müzakereler yoluyla ele alınabilir. İttifak dayanışması ve uluslararası hukuk ruhu içerisinde” ifadelerini kullandı.

“S-400 konusunda müttefikleri alternatif çözümler bulmaya davet ediyorum”

Türkiye’deki muhataplarıyla sorunlar konusunda doğrudan görüşmeyi önemli bulduğunu belirten Stoltenberg, Ankara

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