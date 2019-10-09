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Akdeniz Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu Cezayir'de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 08:26 | Son Güncelleme

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulunda, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Hassona, "yılın en iyi fotoğrafı" ödülünü aldı

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi.

AMAN'ın yeni yönetim kurulunun seçildiği toplantıda, geçen yılki faaliyetler ve gelecek yılın planlaması değerlendirildi.

Cezayir Ulusal Haber Ajansının (APS), AMAN Dönem Başkanlığını Atina-Makedonya Haber Ajansından (ANA-MPA) devraldığı toplantıda, 29. AMAN Genel Kurulu'nun gelecek yıl Hırvatistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Diğer yandan Afrika Basın Ajansları Atlantik Federasyonu (FAAPA), Genel Kurul'a "gözlemci" olarak katıldı.

Genel Kurul kapsamında, "Haber Ajansları Bugünün Zorluklarına Karşı: Küresel Bir Medya Haline Gelmek İçin Bir Fırsat" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta, akademisyenler ve haber ajansı temsilcileri, sosyal medya ve dijitalleşmenin haber ajansları için oluşturduğu fırsat ve zorlukları masaya yatırıldı.

- AA'ya ödül

Genel Kurul'da, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassona, AMAN tarafından "yılın en iyi fotoğrafı" seçilen karesi için ödülünü aldı.

17 haber ajansından temsilcilerin bulunduğu toplantıda, AA'yı Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan ve Arapça Editörü Hasan Mekki temsil etti.

AA'nın kurucu üyeleri arasında bulunduğu AMAN, Akdeniz bölgesi haber ajansları arasında karşılıklı iş birliği ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 21 Kasım 1991'de Tunus'ta kurulmuştu.

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