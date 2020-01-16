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  4. Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.


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