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Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
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16.01.2020 11:30 |
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Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
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