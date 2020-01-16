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  4. Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi

Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

AMAN Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Genel Sekreterliğin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın AA'nın Kahire'deki ofisine düzenlenen polis baskınıyla ilgili Birlik Başkanı Fahreddin Beldi'ye hitaben yazdığı mektubu aldığı bildirildi.

Açıklamada, AMAN'ın basına karşı bu tür eylemleri ve bu vakada Kahire'deki AA personelini hedef alan eylemi kınadığı belirtilerek "Üyesi olan ajansın yanında yer alan AMAN, bu baskının nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını, AA'nın Kahire personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

- Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Haber Ajansları Birliği Anadolu Ajansı Kahire

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