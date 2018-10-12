Akdeniz ilçesinde kapsamlı altyapı çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yeni dönem hizmet seferberliği kapsamında yıl sonuna kadar devam edecek altyapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıl sonuna kadar farklı mahallelerde asfalt serimi, kilitli parke taşı ve karo kaplama çalışması için harekete geçti.

Yatırımla birlikte ekip sayısı ile araç kapasitesi artırılan ekipler, Karaduvar Mahallesi'nde asfalt kaplama, Hal Mahallesi'nde kilitli parke taşı, Üçocak Mahallesi'nde de kaldırımlara karo kaplama yapımına başladı.

Camili Mahallesi'nde de mahalle sakinlerinin yoğun şikayeti üzerine taş ocağında çalışan tor ve kamyonların geçtiği 3 mahalle arasında bağlantı yolu sorunu çözüldü.

- "İlçemizin altyapı eksikliğini büyük oranda gidereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, mahalle sakinlerinin yollar, sokaklar ve kaldırımlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıların çözüldüğünü, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Pamuk, göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Yeni dönemle birlikte, hizmetlerde eksiklik yaşayan mahallelerimize yaklaşık 45 bin ton asfalt dökmüş olacağız. Ayrıca 20 bin metrekare kilitli parke taşı, 20 bin metrekare karo ve 20 bin metre bordür kaplama çalışması da yapacağız. Bu sayede, ilçemizin altyapı eksikliğini büyük oranda gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

