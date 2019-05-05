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Akdeniz ile Ege'nin suyu buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' yağmurlu havada gerçekleştirildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' yağmurlu havada gerçekleştirildi. Kumluk Plajı'ndan testilere doldurulan Akdeniz'in suyu, 9 kilometrelik yürüyüşün ardından Ege'de Gökova Körfezi Katyalı sahiline döküldü. Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkısıyla '20'nci Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Datça Kaymakam Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün ve çok sayıda doğaseverin yanı sıra Datça'nın Fransa'daki kardeş kenti Buxerolles'den gelen heyet katıldı. Fransız heyet, 31 Mart yerel seçiminde yeniden belediye başkanlığına seçilen Gürsel Uçar'a, Buxerolles Belediye Başkanı Jean -Lois Chardonneau'nun gönderdiği kutlama mektubunu verip, görevinde başarı diledi. Fransız konuklar, yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ile davul- zurna ekibinin oyun havalarına eşlik etti. Datça Belediye Başkanı Uçar, 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün bu yıl 20'ncisinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Umarım bu yılların nasıl geçtiğini anlamadığımız gibi bu etkinlik daha nice yıllar devam eder. Datça'da doğa sevgisi sonsuza dek yaşatılacaktır" dedi. Datça Kaymakamı Çoban ise konuşmasında, yağmurlu havaya rağmen yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Çoban, "Datça Yarımadası, Akdeniz ile Ege'yi ayıran kara parçası olarak dikkat çekiyor. Biz de Datça'nın bu özelliğini öne çıkarmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlik 20 yıldır hiç aralıksız olarak devam eden bir gelenek. Umarım gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarla devam eder" diye konuştu.

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