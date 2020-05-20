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'Akdeniz'in Sibiryası'ndaki menderesler büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Akdeniz ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş, vatandaşlar tarafından soğuk havası nedeniyle 'Akdeniz'in Sibiryası' olarak adlandırılıyor. Göksun ve Andırın ilçelerinin sınırında, karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler ise görenleri büyülüyor.

Yılın büyük bölümünde soğuk havanın etkili olduğu Göksun ve Andırın'da, saklı kalmış yapısıyla ilkbaharda etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip, "mikroklima" özelliklerin görüldüğü bölgede ısınan havayla hızla eriyen karın etkisiyle ilkbaharın renkleriyle oluşan görüntüler dikkati çekiyor.

Doğa harikası bölgeye giden fotoğraf tutkunları, bahar manzaralarını ölümsüzleştiriyor.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi yakınlarında mayıs ve ağustos ayları arasında mevsimlik akan derenin oluşturduğu doğa harikası menderesler de görsel şölen sunuyor.
Bin yıllık geçmişe sahip ve adını üç kale komutanından birinin kızına aşık olan diğer iki kale komutanının oğullarının çekiştiği hikayeden alan Meryem Çil (Geben) Kalesi çevresinden geçen menderesler drone ile görüntülendi.
Bölgede hayvancılık yapan Halit Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yaptığını anlatarak, bölgenin, doğasıyla herkesin dikkatini çektiğini söyledi.
Dağdaki kar, doğadaki yeşillik ve havasıyla bölgenin güzelliğinin yaşanmaya değer olduğunu anlatan Gürlek, "Buralara gelip doğanın fotoğraflarını çekiyorlar. Ovasıyla, suyuyla ve ormanıyla burası herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.
İsmail Kahveci ise hayvanları otlatmak için çıktıkları yaylaların doğasıyla herkesin beğenisini kazandığını belirtti.
Kıvrık kıvrım akan mendereslerin ayrı bir güzelliğinin olduğunu aktaran Kahveci, "Gelip geçenler de 'ne güzelmiş buralar' diye fotoğraflarını çeker. Burada doğayla iç içe yaşıyoruz." diye konuştu.

AKDENİZ İKLİMİ

AKDENİZ İKLİMİ
Sıcaklık ortalaması, 15°C ile 20°C arasındadır, yıllık sıcaklık farkı ise 18°C civarındadır. Yağışların önemli bir miktarı kış mevsiminde düşer. Kış yağışları, cephe yağışı şeklindedir. Yıllık yağış miktarı, ortalama 600-1.000 mm arasında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır. Türkiye'de Akdeniz bölgesinde Orografik (yamaç) yağışı görülür.

AKDENİZ İKLİMİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜ

AKDENİZ İKLİMİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Maki her mevsim yeşil kalan, yapraklı, bodur ağaçlardır. Makiler kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Defne, keçiboynuzu, koca yemiş, yabani zeytin akdeniz ikliminde yetişen bitkilere örnektir. Ayrıca Türkiye'de Akdeniz bölgesinde en çok Kıl Keçisi bulunmaktadır. Akdeniz iklimi yaşanan bölgelerde koyun, keçi ve sığır bulunur.

AKDENİZ İKLİMİNİN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

AKDENİZ İKLİMİNİN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
Akdeniz İklimi’nin dünya üzerinde görüldüğü yerler, Orta Şili, Amerika, Portekiz, Kap Bölgesi, Türkiye, Afrika, Avustralya’dır.
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