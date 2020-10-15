Akdeniz'in temizleme fabrikası Posidonia tehlike altında!

Deniz çayırları olarak bilinen 'Posidonia' çayırlarının son yıllarda azaldığını, büyük bir kısmının ise ölmeye başladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bunun nedeninin ise kirlilik olduğunu belirterek, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

'AKDENİZ'İN TEMİZLEME FABRİKASI'

Posidonia çayırlarının Akdeniz’in Amazon ormanları olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, "Bizim gözümüzün görmediği bir kirlilik var. Posidonia çayırlarının ekosistemde görevi var. Birçok canlıya barınma alanıdır. Birçok canlının besinini oluşturuyor, birçok canlı yavrularının saklanma alanlarını oluşturuyor. Oksijen üretiyor. Akdeniz’in endemiği olan bir tür. Bunun yanında suyu biyolojik olarak arıtıyor. Gelen nitratlı bileşikleri gübre olarak kullanıp, suyu biyolojik olarak arıtıyor. Bu Akdeniz’in temizleme fabrikası. Ancak son zamanlarda baktığınızda bunların büyük kısmının ölmeye başladığını görüyoruz. Bunun nedeni, kirliliğin üzerine çökmesi ve fotosentezi yapamaması. Posidonia alanları çamur yığınları haline gelmiş" ifadelerini kullandı.