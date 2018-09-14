Akdeniz kaynıyor! ABD muhaliflerle tatbikat yaptı!

Pentagon destekli Maghawir el Thawra grubunun komutanı Albay Muhaned el Talaa, sekiz gün süren ve bu hafta sona eren tatbikatın Tanf'daki ABD askeri üssünde, yüzlerce Amerikan askeri ve muhalif savaşçının gerçek mühimmatla katıldığı hava ve kara saldırılarının yapıldığı ilk tatbikat olduğunu söyledi.

Talaa, Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırlarına yakın olan Tanf bölgesinden telefonla Reuters'e yaptığı açıklamada, "Büyük bir öneme sahip olan bu tatbikatlar bölgenin savunmasını ve muharebe yeteneklerimizi güçlendirdi ve sivillerin de moralini artırdı" dedi.

ABD askeri sözcüsü Albay Sean Ryan, tatbikatların bir güç gösterisi olduğunu ve ABD savunma bakanlığının "yanlış anlaşılma ya da gerginliğin tırmanmasını" önlemek için Moskova'yı, "iletişim hatası ve çatışma ihtimalini" ortadan kaldırmak için tesis edilmiş kanallardan haberdar ettiğini söyledi.

Ryan, tatbikatlar konusunda e-posta yoluyla Reuters'a yaptığı açıklamada "Tatbikat yeteneklerimizi pekiştirmek ve harekat alanımızdaki birliklerimize karşı herhangi bir tehdide yanıt verme hazırlığımızı sağlamak için yapıldı" dedi.