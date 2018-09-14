Akdeniz kaynıyor! ABD muhaliflerle tatbikat yaptı!

Pentagon destekli Maghawir el Thawra grubunun komutanı Albay Muhaned el Talaa, sekiz gün süren ve bu hafta sona eren tatbikatın Tanf'daki ABD askeri üssünde, yüzlerce Amerikan askeri ve muhalif savaşçının gerçek mühimmatla katıldığı hava ve kara saldırılarının yapıldığı ilk tatbikat olduğunu söyledi.
Talaa, Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırlarına yakın olan Tanf bölgesinden telefonla Reuters'e yaptığı açıklamada, "Büyük bir öneme sahip olan bu tatbikatlar bölgenin savunmasını ve muharebe yeteneklerimizi güçlendirdi ve sivillerin de moralini artırdı" dedi.
ABD askeri sözcüsü Albay Sean Ryan, tatbikatların bir güç gösterisi olduğunu ve ABD savunma bakanlığının "yanlış anlaşılma ya da gerginliğin tırmanmasını" önlemek için Moskova'yı, "iletişim hatası ve çatışma ihtimalini" ortadan kaldırmak için tesis edilmiş kanallardan haberdar ettiğini söyledi.
Ryan, tatbikatlar konusunda e-posta yoluyla Reuters'a yaptığı açıklamada "Tatbikat yeteneklerimizi pekiştirmek ve harekat alanımızdaki birliklerimize karşı herhangi bir tehdide yanıt verme hazırlığımızı sağlamak için yapıldı" dedi.
Rusya ve Suriye hükümeti defalarca Washington'u askerlerini Tanf üssünden çekmeye çağırmıştı. Ancak ABD burada ilan ettiği 55 km yarıçapında bir "çatışmasızlık bölgesine", başka hiçbir gücün girmesine izin vermiyor.
Muhalifler, bu ay Suriye'ye gelen yüzlerce Amerikan deniz piyadesinin Tanf garnizonundaki özel harekat birliklerine katıldıklarını söylediler.
Tanf'daki "çatışmasızlık bölgesi", içindeki Rukban kampında yaşayan en az 50,000 sivil için bir sığınak haline geldi. Rusya savunma bakanlığı ise, Washington'un bölgedeki İslam Devleti militanlarını barındırdığı yönündeki suçlamasını Ağustos'ta yinelemişti.
Muhalif komutan, "Ruslar ya da İranlılar istese de istemese biz burada kalıyoruz" dedi.
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