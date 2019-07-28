Akdeniz meyve sineği mücadelesi

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır bölgede var olan zararlının sıcak geçen kış ayları sonrası meyveler için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bir önceki yıl bazı meyvelerin tarlada kalması nedeniyle bu zararlı için yoğun bir besin ortamı oluştuğunu, kışın da hava ılık geçince 2018'de Akdeniz meyve sineğinin büyük bir popülasyona ulaştığını anlatan Doğan, "Geçen yıl daha mayıs ayında şeftali, nektarin ve kayısıda zarar yaşanınca biz de 'narenciyede olmasın' diye önlem aldık. Valimizin başkanlığında bütün birlikler, başkanlar toplanarak tedbirleri hayata geçirdik. Bu yıl da gerekli ilaçlamayı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Toplu mücadele yapıldığında popülasyon aşağı düşüyor"

Doğan, bu ayın ortalarında başladıkları ilaçlama çalışmalarının 10'ar günlük periyotlarla sonbaharda hava sıcaklığı 16 derecenin altına düşene kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu yıl kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle zararlı sayısında düşüş olduğunu aktaran Doğan, "Geçen yıl bu dönemlerde tuzaklarda 40-50 arasında zararlı varken şu anda 10-15 civarında bulunuyor. Bu yıl sayıları üçte bir oranında az. Ne kadar da az olursa olsun biz yine de mücadeleye devam edeceğiz." dedi.