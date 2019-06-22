HABER

AKDENİZ-PA heyetinden Suriyelilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk ve yabancı milletvekillerinden oluşan heyet, Nizip Konteyner Kenti'ni gezdi

GAZİANTEP (AA) - Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk ve yabancı milletvekillerinden oluşan heyet, Gaziantep'te Nizip Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Nizip ilçesindeki konteyner kentte gelen heyet, burada Kaymakamı Kemal Şahin tarafından karşılandı. İlk olarak konteyner kentteki idari binada verilen brifinge katılan heyet, burada Suriyeli misafirlere yönelik verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Şahin öncülüğünde kampta bir dizi ziyaret gerçekleştiren milletvekilleri, okul ve sosyal tesisleri gezerek Suriyeli öğrencilere yönelik yaz kurslarını inceledi.

Son olarak ziyaret ettikleri ailelerin sorunlarını dinleyen heyet üyeleri, Suriyelilere verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
İnegöl’de folklor rüzgârıİnegöl’de folklor rüzgârı
CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdiCHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Gaziantep Nizip Nizip Konteyner Kenti Suriyeliler

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme!

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 yaralı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.