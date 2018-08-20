HABER

Akdeniz sahillerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla tatilciler plajları doldurdu

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki sahillerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Nem oranın yüzde 90'a kadar çıktığı Antalya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.

Bazı tatilciler kitap okudu, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Çocuklar, plajda oynadı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi başta olmak üzere tüm sahiller tatilcilerle doldu.

Bazı turistler denize girip güneşlenirken bazıları da Bodrum Kalesi açıklarında su sporu yaptı. Tatilcilerin Bodrum Limanı'nda demirli görmeye alışkın oldukları günlük tur tekneleri de ilçenin eşsiz koylarına sefer yaptı.

Bodrum'un Kale Caddesi'nde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıkan tatilciler de kalabalık oluşturdu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bazı turistler halk plajında denize girdi, bazıları da buradan kalkan günübirlik tur tekneleriyle koyları gezdi.

Tatilcilerin bir kısmı da Azmak Deresi'nde tekne turlarına katıldı, kimileri de rüzgar sörfü, kano ve yelken yapmayı tercih etti. Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler günlük ve mavi tur tekneleriyle sabahın ilk saatlerinde denize açılırken bazıları da su sporları istasyonlarında eğlenceli anlar yaşadı.

Fethiye'de adrenalin tutkunları da bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme olanağı buldu.

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Özhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyorÖzhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyor
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliğiKurban pazarlarında arife günü hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz kurban bayramı plaj yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.