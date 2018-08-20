Akdeniz sahillerinde bayram yoğunluğu

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki sahillerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Nem oranın yüzde 90'a kadar çıktığı Antalya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.
Bazı tatilciler kitap okudu, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.
Çocuklar, plajda oynadı.
Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi başta olmak üzere tüm sahiller tatilcilerle doldu.
Bazı turistler denize girip güneşlenirken bazıları da Bodrum Kalesi açıklarında su sporu yaptı. Tatilcilerin Bodrum Limanı'nda demirli görmeye alışkın oldukları günlük tur tekneleri de ilçenin eşsiz koylarına sefer yaptı.
Bodrum'un Kale Caddesi'nde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıkan tatilciler de kalabalık oluşturdu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bazı turistler halk plajında denize girdi, bazıları da buradan kalkan günübirlik tur tekneleriyle koyları gezdi.
Tatilcilerin bir kısmı da Azmak Deresi'nde tekne turlarına katıldı, kimileri de rüzgar sörfü, kano ve yelken yapmayı tercih etti. Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler denizin keyfini çıkardı.
Bazı tatilciler günlük ve mavi tur tekneleriyle sabahın ilk saatlerinde denize açılırken bazıları da su sporları istasyonlarında eğlenceli anlar yaşadı.
Fethiye'de adrenalin tutkunları da bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme olanağı buldu.
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum
Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Donald Trump'tan eşi Melania'ye 'boşanma' tehdidi!
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Ünlü şarkıcıdan olay poz! Bu kez üstsüz paylaştı
Vampir vatandaşların korkulu rüyası oldu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum