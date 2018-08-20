Akdeniz sahillerinde bayram yoğunluğu

Bodrum'un Kale Caddesi'nde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıkan tatilciler de kalabalık oluşturdu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bazı turistler halk plajında denize girdi, bazıları da buradan kalkan günübirlik tur tekneleriyle koyları gezdi.

Bazı turistler denize girip güneşlenirken bazıları da Bodrum Kalesi açıklarında su sporu yaptı. Tatilcilerin Bodrum Limanı'nda demirli görmeye alışkın oldukları günlük tur tekneleri de ilçenin eşsiz koylarına sefer yaptı.

Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi başta olmak üzere tüm sahiller tatilcilerle doldu.

Bazı tatilciler kitap okudu, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Nem oranın yüzde 90'a kadar çıktığı Antalya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'daki sahillerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Tatilcilerin bir kısmı da Azmak Deresi'nde tekne turlarına katıldı, kimileri de rüzgar sörfü, kano ve yelken yapmayı tercih etti. Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler günlük ve mavi tur tekneleriyle sabahın ilk saatlerinde denize açılırken bazıları da su sporları istasyonlarında eğlenceli anlar yaşadı.

Fethiye'de adrenalin tutkunları da bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme olanağı buldu.

