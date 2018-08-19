Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Deprem Osmaniye, Gaziantep, Adana, Hatay, ve çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.
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