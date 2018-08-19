HABER

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kahramanmaraş Andırın'da saat 18:22'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Deprem Osmaniye, Gaziantep, Adana, Hatay, ve çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

depremmm


PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Erdek'te çöplük yangınıErdek'te çöplük yangını
GÜNCELLEME - Bartın'da minibüs şarampole devrildiGÜNCELLEME - Bartın'da minibüs şarampole devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
urfadada hissedildi. Allah’ım sen koru müslüman alemini.
oralarla hissedilir fıjı de bugün ard arda 8.3 7,4 6.8 vs sürekli deprem oldu allah korusun
Diğer Haberler
Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.