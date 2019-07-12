Nemli yerlerde meyve üretiminin Akdeniz sineği yüzünden oldukça zor olduğuna dikkati çeken Ay, "Geçen yıl hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için Akdeniz sineği yaklaşık bin ton meyveye zarar verdi. Bunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon liradır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biyoteknik mücadeleye önem veriyoruz. Bu anlamda tamamen bakanlık bütçesinden insan sağlığına zarar vermeyen biyoteknik tuzaklar aldık. Akdeniz sineğinin kuluçka dönemi bitti ve çıkış yapmaya başladı. 650 dekar alanda üretim yapan 100 çiftçimize bu tuzakları dağıttık." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, AA muhabirine, meyve vadisinde yoğunlukla şeftali, armut ve elma üretimi yapıldığını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkadım ilçesindeki meyve vadisinde her yıl 2 bin tonun üzerinde üretilen şeftali, armut, elma, kiraz, çilek ve vişneye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele etmek için üreticilere, "cezbedici koku" olarak adlandırılan Akdeniz Meyve Sineği Biyoteknik Mücadele Tuzağı'nı ücretsiz dağıtıyor.

İLYAS GÜN - Samsun'da meyve vadisinde yılda ortalama 2 bin tonun üzerinde üretilen şeftali, armut, elma, kiraz, çilek ve vişneye büyük zarar veren Akdeniz sineğine karşı "cezbedici koku" olarak adlandırılan biyoteknik mücadele tuzağı ile önlem alınacak.

Tuzağın, ilaçlama maliyetlerini de düşürdüğünü vurgulayan Ay, "Biyoteknik tuzak, içindeki cezbedici koku ile sineği içine çekiyor ve kutunun içine giren sinek bir daha dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla meyveye ilaç uygulamadan temiz şekilde zararlıyla mücadele etmiş oluyoruz. Akdeniz sineği, meyve ihracatımızın da önünü kesiyordu, bu sayede rahat şekilde ihracat da yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Biyoteknik mücadelede yüzde 97 oranında başarılı sonuç aldık"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Meyve Zararlıları Birim Sorumlusu Ercan Karaduman da geçen yıl biyoteknik mücadelenin deneme çalışmalarını yürüttüklerini ve başarılı sonuç aldıklarını dile getirdi.

Doğaya ve canlılara herhangi bir zarar vermeden ilaçsız şekilde sinekle mücadele etmek için çalıştıklarını aktaran Karaduman, "İhracatta büyük sorun olan Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadelede yüzde 97 oranında başarılı sonuç aldık. Bu başarılı sonucun ardından biyoteknik mücadele için 2 bin 500 tuzak dağıttık." diye konuştu.

Meyve üreticisi Abbas Yaşar ise yılda ortalama 10 ton şeftali ile 6 ton elma ve armut ürettiğini belirterek, "Akdeniz sineği ile ilaç kullanmadan mücadele etmek bizim için çok önemliydi. Çünkü ilaç kalıntısı meyvenin fiyatını düşürürken ihracatın da önüne geçiyor. Biyoteknik mücadele tuzağını geçen yıl bahçemde deneme amaçlı kullandım ve başarı sağladım. Bu sene tuzak sayısını artırdık, meyve zayiatımız büyük oranda düştü." değerlendirmesinde bulundu.

