CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'den Avrupa'ya düzensiz göçmen geçişlerinin 3 yıl önce Bodrum'da Aylan Kürdi'nin cesedinin bulunmasından bu yana "en ölümcül" hale geldiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlandığı raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Raporda, 2018 başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 600'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kaydedildi.

Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşan düzensiz göçmen sayısının geçen yıllara göre ciddi oranda düştüğü belirtilen raporda, ölüm oranlarının ise hızla arttığı vurgulandı.

Rapora göre, ocak ve ağustos ayları arasında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan her 18 kişiden biri öldü veya kayboldu. 2017'de her 42 kişiden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu kayıtlara geçmişti.

Raporda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler açısından 2 Eylül 2015'te ailesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğulan Alan Kurdi'nin cesedinin bulunmasının ardından geçen 3 yılda "en ölümcül" hale geldiğinin altı çizildi.