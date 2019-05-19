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Akdeniz sularında 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Antalya’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında tekne turu ile bir ilk yaşandı.

Antalya’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında tekne turu ile bir ilk yaşandı. Akdeniz sularında kırmızı beyaz Türk bayrakları süzüldü.
Antalya’da tüm gün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolu dolu kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler dizisi çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle gün boyu devam etti.
Bu yıl Antalya’da bir ilke de imza atıldı. 19 Mayıs vesilesiyle "Milli Mücadelenin Tekne Turu-Fly Board ve Motorlu Yamaç Turu" gösterisi yapıldı. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Deniz Ticaret Odası ve Türk Hava Kurumu koordinesinde gerçekleşen tekne turunda coşku dolu anlar yaşandı. Türk bayraklarıyla süslenen tekne Kaleiçi Yat limanında hareket ederek, Varyant açıklarına yol aldı. Tekneye gökyüzünden Türk Hava Kuruum’nun motorlu yamaç paraşütü eşlik etti. Türk bayrağı açan yamaç paraşütü büyük bir alkış aldı. Diğer yandan fly board gösterisi de izleyenleri adeta büyüledi. Vatandaşlar, fly board yapan gencin suda yükselerek tekneye getirmesini cep telefonlarından çektikleri video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

"Milli duygular içerisindeyim"
Etkinlikte İhlas Haber Ajansına (İHA) duygularını aktaran Vali Münir Karaloğlu, 100’üncü yılın Türkiye genelinde başta Samsun olmak üzere çeşitli illerde kutlanıldığını anımsattı. Antalya’da etkinliklerin 6 Mayıs’dan itibaren başladığını aktaran Karaloğlu, "Antalya bir deniz şehri, 640 kilometre bir sahili var. 19 Mayıs’ın denizden başlamış bir hareket olması dolayısıyla biz de denizde bir etkinlik yapmasak olmazdı. Atmosfer çok güzel, gençlerimizin vatandaşların ilgisi çok güzel. Bu millet zaten milli ve manevi değerler söz konusu olduğunda birleşmeyi bilen bir millet" şeklinde konuştu.
Teknede bulunan Antalyalılardan en heyecanlısı ise down sendromlu 23 yaşındaki genç Mustafa Talha Uranlı’ydı. Uranlı, coşkusunu dile getirirken adeta mücadele yıllarını içinde yaşadı. Uranlı, "Etkinlik çok güzel, bugün Atatürk’ün doğum günü. Herkes bilsin ki biz var oldukça güzeliz. Şu an milli duygular içerisindeyim, milli duygular içerisinde olmak benim için şereftir, onurdur, adalettir, istiklaldir, barıştır, özgürlüktür. Etkinlik çok güzel, Valimiz de geldi" dedi.
Uranlı, kendisine mavi gözlerinden ötürü Mustafa Kemal Atatürk dediklerini paylaştı.

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