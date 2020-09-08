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Akdeniz sularında derisiz ve dişsiz bir köpekbalığı bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bilim insanları, derisi, diş benzeri pulları ve dişleri olmayan bir köpekbalığı keşfetti. Akdeniz sularında yakalanan köpekbalığının Galeus melastomus türüne ait olduğu belirlendi.

Akdeniz sularında derisiz ve dişsiz bir köpekbalığı bulundu

Lekeli kedibalığı ismiyle de bilinen Galeus melastomus genellikle omurgasızlar, kafadanbacaklılar ve küçük kemikli balıklarla besleniyor. Bu köpekbalığının balıkçılıktaki ticari değeriyse epey az.

Ancak Güney Sardinya'daki Carbonara Burnu açıklarında yakalanan bu örnek, adeta bir bilimsel megastar konumunda. 500 metre derinlikte yakalanan dişi köpekbalığının 302 milimetrelik boya ve 82,7 gramlık kütleye ulaştığı bildirildi.

Çalışmanın baş yazarı Antonello Mulas, “Bu büyük bir sürprizdi” dedi ve ekledi:

Bu örnek çok tuhaftı. O nedenle ilk bakışta Akdeniz’de yeni bir tür keşfettiğimizi düşündük. Ancak durumun böyle olmadığı açıktı.

Araştırmacıların aktardığına göre köpekbalıklarının derileri, birçok hayati işlevden sorumlu ve bu nedenle temel bir organ olarak sınıflandırılıyor. Derinin en dışsal tabakasında, köpekbalıklarını çevrelerinden, yırtıcılardan ve parazitlerden koruyan diş benzeri pullar yer alıyor.

Epidermis tabakasındaki hücreler tarafından salgılanan mukus ise bulaşıcı mikropların kolonileşmesini önlüyor ve köpekbalığının bağışıklık sisteminin parçası olarak kabul ediliyor.

Bu köpekbalığının diş benzeri pullardan ve dişlerden yoksun olduğunu görünce kafalarının karıştığını ifade eden Mulas, şöyle devam etti:

İlk ve en önemli sorumuz şuydu: Böylesi ciddi bir kusura rağmen nasıl hayatta kaldı?

Öte yandan araştırmacılar, diş eksikliğinin köpekbalığının beslenme yeteneklerini etkilemediğini gördü. Buna göre hayvan, muhtemelen avının tamamını yutuyordu.

Araştırmacılar şimdi de anormalliğin köpekbalığının genel davranışını, fizyolojisini veya ekolojisini nasıl etkileyeceğini görmek istiyor. Bunun yanında, söz konusu kusurların doğal mı olduğu, yoksa okyanustaki sıcaklık, asit veya kirlilik artışından mı kaynaklandığı da merak konusu.

Mulas, bu sorulara cevap bulmanın çok zor olacağını ama araştırmayı önemsediklerini ifade etti.

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