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  4. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çift kol nakli olan Yusuf Şimşek taburcu oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çift kol nakli olan Yusuf Şimşek taburcu oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakilli kişisi 26 yaşındaki Yusuf Şimşek, 45 gün sonra taburcu oldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakilli kişisi 26 yaşındaki Yusuf Şimşek, 45 gün sonra taburcu oldu. Şimşek, hastaneden ayrılırken operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’la da tokalaşmanın güzel bir his olduğunu dile getirdi.
Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi sistemi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım’da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Yusuf Şimşek, taburcu oldu. Şimşek, ailesiyle operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’la vedalaştı. Şimşek, mutluluğunu Özkan ile tokalaşarak gösterdi. Yusuf Şimşek ve ailesi daha sonra hastaneden ayrıldı.

"Hızlı gelişen durumlar var"
Hastasını bugün tokalaşarak uğurlayan Prof. Dr. Özkan, “Yusuf geçen haftadan itibaren taburcu olmaya hazırdı. Bugün kendi istekleriyle hastanemizden ayrılıyorlar. Ama sürekli kontrol altında olacaklar. İyi gelişmeler var onları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Hem duyu hem his açısından beklediğimizden hızlı olan şeyler var. Hepimiz mutluyuz. Yakın zamanda harekete eden kollarla Yusuf’u karşılayacağız” dedi.

"İstekli olması gerekiyor"
Bir gazetecinin ’Yusuf’la tokalaştınız’ sorusu üzerine Prof. Dr. Özkan, “Onun tabi biraz da istekli olması gerekiyor. Ama bazı aldığımız ölçümlerde beklediğimizden daha kısa sürede hareketler başlayacak” cevabını verdi.
Yusuf’un tüm nakil bekleyen hastalara umut olacağını dile getiren Özkan, “Fizik tedavi zaten alıyor. Aile de bilgilendirildi, eğitim aldı” diye konuştu.
Naklin ardından 45 günü geride bıraktığını ifade eden Yusuf Şimşek ise, “Çok sevinçli ve mutluyum. Artık eve de çıkıyoruz. Ömer hocayla tokalaşmak güzel bir histi” dedi.

"Mutluyum"
Baba Mustafa Şimşek ise oğlunun nakil olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, organ bağışı noktasında daha bilinçli olduklarını kaydetti.
Şimşek, oğlunun çift kol nakli olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, Ömer hocayla tokalaşmasının ayrı bir anlam verici olduğunu dile getirdi.

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