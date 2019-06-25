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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

Hastanedeki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken bazı hastalar tahliye edildi - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.

Yangın, hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın zemin katta yaşandığını, dumanın havalandırma sisteminden üst katlara çıktığını söyledi.

Yangının büyümeden kontrol altına alındığını aktaran Aydınlı, şunları kaydetti:

"B Blok'ta yapılan tadilat sırasında plastik malzemede çıkan alevlenme sonucunda, yoğun duman hastanemize yayıldı. Anında yangın söndürme sistemimiz devreye girdi. Arkadaşlarımız da müdahale etti. İtfaiyeye haber verildi. Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Şu anda ameliyathanemizde, yoğun bakımımızda, kliniklerimizde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok."

Tahliye edilen hastalardan Aysel Güven, 5. katta dumanı fark edip, aşağıya indiklerini anlattı.

Bekir Yolal da hastanenin alarmının devreye girdiğini, yangın merdiveninden dışarıya çıktıklarını, serviste biraz duman olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Antalya yangın

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