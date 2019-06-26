Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yangın paniği

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi’nde tadilat sırasında çıkan yangında üst katları duman bastı. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle, hastanede yatan bazı hastalar bir süreliğine tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok zemin katta yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, hastanenin yangın söndürme sistemi devreye girerken personel ise yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. Yangının bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada havalandırma yolu ile hastanenin dördüncü ve beşinci katını duman bastı.

Panik yaşayan hastalardan yürüyebilecek olanlar yangın merdiveninden hastanenin bahçesine tahliye edilirken, yatarak tedavi görenler ise başka katlara taşındı. Hastaların bazıları panikle yastıklarıyla bahçeye inerken, kimi hastalar ise sedye üzerine yatarak bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Hastane içini basan duman ise tahliye edildi.