Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Hasta Bakımı Temizliği Hizmetleri ve Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların en az ortaöğretim mezunu, Temizlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların ise en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımında dağılım şu şekilde olacak:

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 29 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı için sadece online başvurular kabul edilirken, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak. Alımlarda noter kurası ve sözlü mülakat yöntemleri kullanılacak.

Akdeniz Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ilana göre Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için istihdam edilecek personellerin en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan özel güvenlik kimlik kartının olması isteniyor. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 160 cm boyunda olmaları, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmaması gerekiyor.

Genel şartlar

Türk vatandaşı olmak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Askerlik ile ilişiği olmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.