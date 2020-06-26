Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ilana göre Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 29 Haziran - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı için sadece online başvurular kabul edilirken, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak. Alımlarda noter kurası ve sözlü mülakat yöntemleri kullanılacak.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere yapılacak 82 işçi alımında dağılım şu şekilde olacak:
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri: 37
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri: 20
Temizlik Hizmetleri: 25
Hasta Bakımı Temizliği Hizmetleri ve Koruma ve Güvenlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların en az ortaöğretim mezunu, Temizlik Hizmetleri personeli olmak için başvuru yapacakların ise en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.
Ayrıca Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için istihdam edilecek personellerin en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan özel güvenlik kimlik kartının olması isteniyor. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 160 cm boyunda olmaları, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmaması gerekiyor.
Genel şartlar
Türk vatandaşı olmak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak.
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Başvuru şekli, yeri ve tarihi
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Noter ve kura işlemleri
Noter kura çekimi 10.07.2020 tarihinde saat 09.30’da yapılacaktır. Noter kurası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde Akdeniz Üniversitesi'nin web ana sayfasından kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
Sözlü mülakat işlemleri
Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri : 20.07.2020
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 21.07.2020
Temizlik Hizmetleri : 22.07.2020
Belge teslimi
Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 10-11.08.2020 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir.
Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve işe alım
Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar Akdeniz Üniversitesi'nin internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.