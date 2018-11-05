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Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin Twitter'dan kendisine yazdığı 'Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' sözlerine 'Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim?' yanıtını verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi ’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı.

Rektör Ünal ise ilginç bir cevap vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Öte yandan, başka bir öğrenci ise paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı.

mustafa-unal

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi rektör Mustafa Ünal Twitter

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