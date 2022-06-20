Akdeniz ve dünya turizmine yön veren isimler Bodrum'da buluşacak

Akdeniz ve dünya turizmine yön veren isimler 13-14 Ekim'de Bodrum'da düzenlenecek Bodrum Turizm Forum'da bir araya gelecek.

Bodrum'da düzenlenecek etkinlik, Akdeniz Turizm Vakfınca (Mediterranean Tourism Foundation-MTF) Malta'da gerçekleştirilen Akdeniz Turizm Forumu'nda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından tanıtıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliğiyle, The Bodrum Cup ile eş zamanlı düzenlenecek forumun tanıtımında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz'in incisi olarak nitelendirdikleri Bodrum'a dünyanın her yanından ilgi olduğunu, özellikle üst gelir grubuna sahip turistlerin uğrak mekanı olmaya başladıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turist ve yatırımcıdan yoğun talep aldıklarını dile getiren Aras, Bodrum'un turist sayısında ilk 5 ay değerlendirildiğinde 2019 rakamlarının yakalandığını anlattı.

Aras, bütün dünya 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken kendilerinin bir yıl önceden bu hedefe ulaştıklarını kaydederek, benzer turizm destinasyonlarını geride bıraktıklarını bildirdi.

- "Bodrum, alternatif turizm alanlarında ağırlığını hissettirmeye başladı"

Aras, Bodrum'un deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür, doğa ve gastronomi alanlarında da ön plana çıktığını belirterek, kentin son yıllarda tarımda da ağırlığını hissettirmeye başladığını söyledi.

Spor turizmi ve yelken yarışlarının da Bodrum'da öne çıkmaya başladığını dile getiren Aras, alternatif turizm çeşitlerinin her geçen yıl arttığını bildirdi ve "Bodrum, Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonu. Bodrum'u Akdeniz'in lider turizm destinasyonu haline getireceğiz." diye konuştu.

- "50'ye yakın ülkeden üst düzey isimler katılacak"

Aras, Akdeniz Turizm Vakfınca uzun yıllardır düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu'nun tecrübelerinin de aktarılacağı etkinlikle alakalı şöyle devam etti:

"13-14 Ekim'de Bodrum'da gerçekleştireceğimiz zirvede turizmin geleceğini, mavi ekonomiyi, çevrenin ve denizin korunmasını, turizmdeki mevcut iş birliği imkanlarını, dünya ve Akdeniz turizmi ile Türkiye'yi ve Bodrum'u konuşacağız. Bodrum ile ilgili tüm paydaşlar bu etkinlikte hazır olacak. 50'ye yakın ülkeden üst düzey isimler, politikacılar, yatırımcılar, uluslararası turizm örgütlerinin liderleri, turizm alanındaki yöneticiler ve profesyoneller katılacak."

Aras, Akdeniz'in kendileri için çok önemli bir platform olduğunu kaydederek, bu denize kıyısı olan tüm ülkeler ile iş birliği yapmak ve Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

- "Türkiye'yi ve Bodrum'u uluslararası platformlarda daha fazla anlatmak istiyoruz"

Ahmet Aras, tanıtım sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bütün Türkiye'den bu toplantıda teveccüh göreceklerini belirterek, merkezi hükümet, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve turizm örgütleri ile görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeye başladıklarını dile getiren Aras, şimdiden çok olumlu tepkiler aldıklarını, bu zirvenin hem Türkiye hem de Bodrum turizmi için önemli olacağını anlattı.

Aras, "Hem Türkiye'yi hem de Bodrum'u uluslararası platformlarda özellikle yabancı turizm otoritelerine daha fazla tanıtmak ve anlatmak istiyoruz. Çünkü biz dünyada eşsiz bir turizm destinasyonuyuz. Bizdeki imkanlar dünyanın birçok yerinde yok. Daha çok turist çekmeli ve daha fazla turizm geliri elde etmeliyiz. Bu nedenle 13-14 Ekim'de gerçekleştireceğimiz zirveye benzer organizasyonları artırmalıyız." diye konuştu.

